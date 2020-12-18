ريهام حجاج توجه رسالة لـ نيللي كريم احتفالا بعيد ميلادها

هنأت الفنان ريهام حجاج عبر حسابها بإنستجرام صديقتها الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها. ونشرت ريهام حجاج عبر خاصية استوري بحسابه إنستجرام صورة لها مع نيللي كريم وعلقت قائلة "عيد ميلاد سعيد يا حبي بحبك". واحتفلت الفنانة نيللي كريم امس بعيد ميلادها بحضور اصدقائها من نجوم الوسط الفني من بينهم الفنانة التونسية درة وزوجها المهندس هاني سعد. وحرص على حضور عيد ميلاد نيللي كريم كل من يسرا ، هالة صدقي ، ريهام حجاج ، بوسي شلبي ، محمد العدل و اسر ياسين وغيرهم من نجوم الفن.

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