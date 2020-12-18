نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حودة بندق يشوق جمهوره لأغنية جديدة بعنوان "عشقك بزااف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق مؤدي المهرجانات حودة بندق جمهوره ومحبيه لعمل غنائي جديد بالتعاون مع مصطفى محفوظ.

ونشر حودة صورة تجمعه بفريق العمل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً :" عشقك بزاااف .. قريباً".

وعلق مودي المهرجانات مصطفى محفوظ على الصورة وكتب : ربنا يكتبلنا النجاح يا ابو صوت حلو.

والجدير ذكره أن حودة بندق طرح مؤخرًا أغنية "صاحبي صاحبي" كلمات حودة بندق ، وحققت مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها .

يذكر أن بندق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "اللي باعنا خسر دلعنا" من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان رامي منسي، وتوزيع كريم أسامة.

كما شارك مؤخراً في مهرجان "خارج عن السيطرة" ، مع حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت، والمهرجان من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

ومن كلمات المهرجان: " كله يركن كله يهدي احنا لينا مكان متفضي مين اللي فيكو شوفته قدي أنتو اشبال وأنا عجوز، انتو مش قد المغامرة نفسي اشوفلك أي نمرة".

