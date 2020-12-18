هاني شنودة لعمرو عبدالحميد: "لو عمرو دياب قرأ قرآن جنبك ومعيطش أدفعلك اللي انت عايزه"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الموسيقار هاني شنودة ضيف الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامجه "رأي عام" ، وتحدث هاني خلال الحلقة عن علاقته بالمطرب عمرو دياب منذ اكتشافه له في بور سعيد.

وسرد هاني شنودة قصة تعارفه للفنان عمر دياب واكتشافه له في بداية طريقه ، وقال : ألتقيت بعمرو دياب لأول مرة في بورسعيد، حين كانت فرقتي تحيي إحدى الحفلات هناك، وفوجئت خلال تواجدي في الفندق بشاب يطرق باب غرفته ويخبره أنه يريد أن يكون مطربا، قائلا:"لقيت على الباب عمرو دياب شاب جميل ولطيف قالي أنا عاوز ابقى مطرب، قولتله سمعنا يا سيدي.. وفعلا غنّى وسمعته، وقولتله بص صوتك حلو وعُربك حلوة وودنك موسيقية وشكلك حلو كن عندك مشكلتين إنك قاعد في بورسعيد وبتنطق بورسعيدي، فبصلي وسكت ومشي.

وتابع قوله : كنت أظن أنني لن أرى عمرو مجددا لكن في صباح اليوم التالي وقبل عودة الفرقة للقاهرة، فوجئت به ينتظرهويخبره أنه سيتوجه للقاهرة لبدء رحلته في الغناء وكان هناك لمعة في عينيه إنه أكون أو لا أكون.. وبسبب الإصرار ده نجح.. لذلك أعتبر نفسي المعلم الأول له

وأضاف الفنان الذي يدفع الشباب للرياضة أحسن من اللي يقودهم لحاجات وحشة، عمرو دياب مثل أعلى ولازم نقف جنبه ونمدح فيه ليل مع نهار.. أراهن إنه لو عمرو دياب قرأ قرآن جنبك ومعيطتش هدفع لك اللي أنت عايزه، ده مطرب قدير ويستحق النجاح.

وفي سياق آخر ، انضم الموسيقار هاني شنودة مؤخرًا لفيلم "جلالة الملك"، لكي يقوم بوضع الموسيقى التصويرية له، وهو من إخراج أشرف أبو النجا.