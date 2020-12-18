مني ممدوح تحيي ذكرى وفاة والداتها بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أحييت الفنانة مني ممدوح ذكرى وفاة والداتها الذي تحل اليوم الثامن عشر من ديسمبر .

ونشرت مني مجموعة صور لوالداتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلقت قائله:" من فضلكم الدعاء لأمي الله يرحمها يارب.. بعتبرها شهيدة لمرض السرطان 13 سنة".

وتباينت الكثير من التعليقات على الصور داعيين لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن مني ممدوح، شاركت في فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى.