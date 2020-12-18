في ذكري ميلاده.. تعرف على موقف طلعت زكريا من ثورة ٢٥ يناير

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا، الذى رحل عن عالمنا تاركاً خلفه بصمة مميزة فى عالم التمثيل، توفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما.

كان من أكثر الفنانين معارضة لثورة 25 يناير، حيث أتهم الموجودين بميدان التحرير بأنهم شباب منحرفين يمارسون الجنس الجماعي، ويشربون المخدرات، وبعد نجاح الثورة المصرية بإنهاء نظام مبارك قام نشطاء علي مواقع الإنترنت بإنشاء قوائم عرفت باسم القائمة السوداء أو قائمة العار وقاموا بإضافته لهذه القائمة نظرا لما قاله علي الثورة وشباب الثورة المصرية

يذكر أن طلعت زكريا تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.