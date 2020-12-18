عرض فيلم "حظر تجول" بجميع دور العرض في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن موعد عرض فيلمها الجديد "خظر تجوال".

ونشرت إلهام صورة لها من كواليس الفيلم عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصورة وكتبت : فيلم حظر تجول ابتداء من الإربعاء 30 ديسمبر بجيمع دور العرض.

فيلم "حظر تجول من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.