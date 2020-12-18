مريم نعوم: تفاصيل المجتمع من أبرز مصادر الإلهام فى حلقة نمرة اتنين

انطلقت أمس الخميس حلقة جديدة ضمن مسلسل "نمرة اتنين" عبر منصة شاهد vip.

وتحمل الحلقة الثامنة والأخيرة من المسلسل عنوان "ما تقولش لـ حدّ"، وهي من بطولة منى زكي وأحمد السعدني؛ كتابة مريم نعّوم؛ إخراج يسري نصر الله. وتبدأ أحداث الحلقة بتعطّل سيارة شهد على طريق الغردقة، فيتوقف حسن لمساعدتها ويفاجأ بأنها حبيبته السابقة خلال مرحلة المراهقة والجامعة. يعود الماضي بتفاصيله عندما يضطران أخيرًا لمواجهة بعضهما ووضع النقاط على الحروف أثناء فترة حظر التجوال بسبب فيروس الكورونا.

وتوضح الكاتبة مريم نعّوم أنها شاركت بثلاث حلقات ضمن مشروع "نمرة اتنين"، فكان لكل قصة خصوصيّتها.

وأضافت: "هناك عامل مشترك بين القصص الثلاث، ألا وهو أشكال العلاقات بين الرجل والمرأة في مجتمعنا الحالي."

وختمت مريم نعّوم: "المجتمع وتفاصيله من أبرز مصادر الإلهام بالنسبة لي في جميع كتاباتي، فكل قصة من القصص التي قدمتها في "نمرة اتنين" تتميز بطرحها شكلًا مختلفًا من العلاقات العاطفية الحقيقية، وكذلك اللقاءات والعلاقات العابرة التي قد نمرّ بها في حياتنا فتتمكن من تغييرها وتغيير نظرتنا إلى الحياة."