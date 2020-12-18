الفنانة داليدا خليل تكشف عن تجربتها الشخصية مع فيروس كورونا

وأشارت داليدا خليل، أن لديها عدة سيناريوهات درامية بين يديها، تفاضل بينهم، مشيرة إلى أنه إن لم تلحق بالسباق الدرامي الرمضاني، سوف تشارك بمسلسل عقب شهر رمضان مباشرة، لافتة إلى أنها لم تتمكن من المشاركة بأعمال سينمائية في لبنان لأن السينما مغلقة في الوقت الحالي هناك، وأنها تأمل في المشاركة بأعمال سينمائية مصرية.
كانت المطربة اللبنانية داليدا خليل، حلت ضيفة على موقع "دوت الخليج"، وذلك لتكريمها وللتحدث عن آخر أعمالها الفنية.
وكشفت داليدا خليل، عن كواليس أحدث كليباتها الغنائية "شيك أوي" وقالت: "الكليب أخذ تحضير 3 سنوات لأن الظروف كانت صعبة جدًا في السوق في الوطن العربي، إضافة إلى ظروف الكورونا".
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