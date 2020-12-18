الفنانة داليدا خليل تكشف عن تجربتها الشخصية مع فيروس كورونا

وذكرت الفنانة داليدا خليل، خلال الندوة رأيها حول لقاح فيروس كورونا المستجد، وتشكيك بعض الفنانات فيه، قائلة إن كل شخص لديه رأي مخالف للآخر، وأنها تحترم رأي كل الآراء، لكن تجربتها الشخصية مع هذا الفيروس جعلها تخشى على نفسها وأهلها من هذا الوباء، منوهة إلى أن كل فنانة عبرت عن تجربتها الخاصة مع هذا الفيروس.

وحول أعمالها الفنية خلال الفترة المُقبلة، أشارت داليدا خليل، أنها تحضر لأغنية جديدة سوف تكون استعراضية أيضًا، وسوف تعمل عليها بعد العودة إلى لبنان، معربة عن أمنيتها في إنجاز الأغنية في وقت قصير، وأن الأغنية سوف يكون بها أنواع جديدة من الرقص.

وأشارت داليدا خليل، أن لديها عدة سيناريوهات درامية بين يديها، تفاضل بينهم، مشيرة إلى أنه إن لم تلحق بالسباق الدرامي الرمضاني، سوف تشارك بمسلسل عقب شهر رمضان مباشرة، لافتة إلى أنها لم تتمكن من المشاركة بأعمال سينمائية في لبنان لأن السينما مغلقة في الوقت الحالي هناك، وأنها تأمل في المشاركة بأعمال سينمائية مصرية.