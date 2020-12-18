دينا الشربيني برفقة فريق عمل مسلسلها الجديد "قصر النيل "

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وظهرت دينا بالصورة برفقة فريق عمل مسلسلها الجديد "قصر النيل" ، حيث تُشارك دينا الشربيني في السباق الرمضاني المقبل من خلال هذا المسلسل، وهو من إخراج خالد مرعي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، الذي اقترب من الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى،وتجري الشركة المنتجة حاليًا التعاقدات مع باقي الممثلين.

والجدير ذكره أن آخر أعمال دينا فيلم فيلم " 30 مارس" وتدور أحداثه فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.

يشار أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة ‏النسيان"، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي ‏المقدم، رجاء الجداوي.