قلق على صحة الفنان محمد منير بعد أنباء تدهور حالته ونقله إلى المستشفى

محمد منير النجم المصري القدير تردد أنه تم نقله إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، بعد إصابته بوعكة صحية، حيث تم حجزه بقسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة في مصر.

نقل محمد منير إلى المستشفى

كما تردد بحسب بعض المقربين منه، أنه يجري حاليًا العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددا أم لا، خاصة وأنه كان قد أجرى عملية جراحية قبل أشهر، إلا أن آخرون نفوا فكرة إصابته بوعكة جديدة ونقله إلى المستشفة، لكن حتى الآن، لم يخرج أي تصريحات رسمية من الكينج أو عائلته حول حالته الصحية.

وحرص الجمهور على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان المصري، في ظل تضارب الأنباء حول مرضه وما إذا كان قد نقل إلى المستشفى أم لا.

محمد منير يتحدث عن مرضه وخضوعه لعملية جراحية

محمد منير كان قد أحيا حفلًا في مايو الماضي وتحدث عن أزمة انتشار فيروس كورونا والخوف الذي أصبح يسيطر على الجميع، وتحدث كذلك عن حالته الصحية حيث أكد أنه اجرى عملية بسيطة في مفصل الحوض وأنه لم يكن قادرا على الوقوف، لكن حالته تحسنت كثيرا خلال الفترة الماضية وطلب من أحد مساعديه أن يساعده على الوقوف ليؤكد على تماثله للشفاء.

أحدث أعمال محمد منير

الجدير بالذكر أن أحدث الأغنيات التي طرحها محمد منير كانت "الناس في بلادي"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بمشاركة الإعلامية نجوى إبراهيم، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، والكليب إخراج أحمد عبد المحسن.