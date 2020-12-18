شهد الياسين تعلن قدوم طفلتها الأولى بفيديو من المستشفى وحبيب غلوم ومي العيدان أبرز المهنئين

شهد الياسين النجمة العراقية المقيمة بالكويت، رزقت بالأمس، بطفلتها الأولى وسط حالة سعادة من قبل عدد من أصدقائها ومتابعيها، الذين هنأها بعضهم بقدوم طفلتها وتمنوا لها السعادة في حياتها.

شهد الياسين ترزق بطفلتها الأولى

شهد الياسين كانت قد نشرت عبر حسابها على سناب شات مقطع فيديو قصير للغاية ظهرت فيه داخل المستشفى وهي تتحضر لولادة طفلتها الأولى، وعلقت عليها بدعاء قالت فيه: "اللهم هون علي كل ألم أشعر به وسهل علي ويسر لي ولادتي وقر عيني برؤية جنيني سالمًا معافًا يارب العالمين".

النجوم يهنئون شهد الياسين بقدوم طفلتها

فيما هنأتها الإعلامية مي العيدان بقدوم طفلتها الأولى، وأعادت نشر الفيديو عبر حسابها على انستجرام وعلقت قائلة: "الفنانة شهد الياسين رزقت ولله الحمد في بنوتة جميلة مثل أمها الحمد لله على سلامتها والله يسعدها ويرزقها برها ويسعدها فيها وتشيل عيال عيالها.. الله يرزق كل محروم".

من جانبه علق الفنان الإماراتي حبيب غلوم على تدوينة مي العيدان، وهنأ زميلته الفنانة شهد الياسين بطفلتها، وعلق قائلًا: "ما شاء الله مبروك تستاهل السلامة"، بينما علقت الفنانة البحرينية وفاء مكي وقالت: "الله يهون عليها وتقوم بسلامة".

سبب ابتعاد شهد الياسين عن الأضواء في الفترة الأخيرة

وكانت شهد الياسين قد أطلت على الجمهور في منتصف نوفمبر الماضي، بعد فترة من الاختفاء، عبر حسابها على "سناب شات" ونشرت فيديو قصير تحدثت فيه عن السبب في ابتعادها خلال الفترة الأخيرة عن نشر فيديوهات أو صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أكدت أن ظروف الحمل دوت الخليج السبب الرئيسي في ذلك، وانها أيضا شكلها تأثر وظهرت علامات زيادة الوزن حتى على وجهها فقالت: "يا صباح الورد رأيتم وجهي عرفتم لماذا لا انشر فيديوهات بسبب زيادة الوزن وشكلي أصبح غريب أحس اني شبه الباندا، الجو رائع ولا يجب أن يجلس أحد في المنزل، ويجب أن أقول هذا الكلام لنفسي، ولكن لا أستطيع أن أخرج في كل وقت، واليوم لدي متابعة للجنين ووصلت المستشفى وأتمنى لكم جميعا يوم سعيد".

شهد الياسين قد أعلنت في أغسطس الماضي عن حملها في الشهر الخامس وكشفت عن سعادتها بأنها سوف تصبح أم للمرة الأولى فكتبت: "سعيدة جدا لأني سأصبح أم للمرة الأولى اللهم قر عيني برؤية جنيني سالما معافا بين أحضاني".