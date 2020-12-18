بـ تاتو جديد .. شيما الحاج تتألق في إطلالة ساحرة

شاركت الفنانة شيما الحاج، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" .





وظهرت شيما الحاج بإطلالة ساحرة مرتدية سترة باللون الأسود منقوشة وجيب انيق لبني، وتسريحة شعر كعكة أبرزت أنوثتها ومن الناحية الجمالية، وضعت المكياج المرتكز على الألوان الترابية، وانتعلت حذاء بكعب عالي وتاتو علي ساقها.

وتنتظر شيما الحاج عرض مسلسلها الجديد سكن البنات وتجسد في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.



وغيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن بعد ابتعاد دام أكثر من عامين عقب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.



شيما الحاج من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لأن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.



وكانت شيما الحاج احتفلت بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، تزامنا مع عيد الحب الماضى، وكتب على دعوات الحفل اسم أسرة شيما، وعائلة يونس الحاج أحمد، فى المقابل العريس ويسمى أحمد، وارتدت شيما فى حفل خطوبتها فستانًا أحمر بإطلالة جذابة.



وقالت شيما الحاج إنها تنوى التفرغ لزوجها وبيتها بعد كتب كتابها مباشرة، معلقة: "ناوية أتفرغ لجوزى بعد الجواز وأخدمه بعينى".

