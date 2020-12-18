حفل صاخب لـ نيللي كريم في عيد ميلادها الـ46 وتجاهل تام لاجراءات "كورونا"..غياب خطيبها أثار التساؤلات

نيللي كريم احتفلت مساء أمس الخميس بعيد ميلادها الـ46 الذي يوافق 18 ديسمبر؛ في أحد أماكن السهر بحضور عدد كبير من النجوم، الذين حرصوا على مساندتها بهذا اليوم والاحتفال بها.

النجوم في عيد ميلاد نيللي كريم

وكان من بين الحضور الفنان آسر ياسين وزوجته والمنتج جمال العدل والفنانة يسرا ودرة وزوجها المهندس ورجل الأعمال هاني سعد، وريهام حجاج وإيناس الدغيدي وبوسي شلبي وحسن أبو الروس ومصطفى درويش وآخرين، وحرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على نشر العديد من الصور والفيديوهات من حفل عيد ميلاد نيللي كريم، وذلك عبر حسابها على انستجرام، وهنأتها بهذا اليوم المميز.

الجمهور ينتقد تجاهل النجوم للإجراءات الاحترازية

نيللي كريم ظهرت في الصور والفيديوهات وهي ترقص وتقطع كعكة عيد ميلادها، وتتفاعل بمرح مع أصدقائها، كما حرصت على إعادة نشر صور عيد الميلاد عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، إلا أن عدد من المتابعين استنكروا فكرة عدم حرص النجوم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، خلال الحفل، خاصة في ظل زيادة أعداد المصابين في الفترة الماضية.

في سياق آخر كانت نيللي كريم قد تحدثت مؤخرًا عن جدل فسخ خطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك بسبب تصريحاتها في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلاني حول مقاطعتها للزواج مرة أخرى، وأبرز ما أثار التساؤلات وأكد فكرة انفصالهما، هو عدم ظهوره معها في الحفل.

نيللي كريم ومقاطعة الزواج

وقالت في تصريحات لها مع أحد البرامج التلفزيونية إنها لم تكن تقصد في تصريحاتها في برنامج "السيرة" علاقتها بخطيبها، ولكن كان حديثها عن مقاطعة الزواج في سياق النقاش مع وفاء الكيلاني حول فشلها في تجارب الزواج السابقة، وذلك كان الغرض من السؤال والنقاش، قبل أن يثير التصريح ضجة ويربطه الجمهور بعلاقتها بخطيبها الحالي.

وكان أحدث أعمال نيللي كريم هو مسلسل "بـ100 وش" الذي حقق نجاحًا ساحقًا بعرضه في موسم دراما رمضان الماضي، حيث وشارك في بطولته كل من آسر ياسين وإسلام إبراهيم ودنيا ماهر ومصطفى درويش وعلا رشدي وسلوى محمد علي وزينب غريب وغيرهم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.