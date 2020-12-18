زملاء وعائلة محمد منير يتكتمون على طبيعة مرضه ومصادر تؤكد استقرار حالته بعد نقله للمستشفى

محمد منير وأنباء تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى تسببت في حالة من القلق لدى جمهوره الذين حاولوا الاطمئنان عليه بعد انتشار أنباء عن إصابته بوعكة صحية جديدة.

قلق على الحالة الصحية لمحمد منير

وكان قد تداول الجمهور أنباء عن إصابة الفنان الملقب بالكينج، بوعكة صحية جديدة ونقله إلى أحد المستشفيات بمصر وحجزه بقسم المخ والأعصاب، فيما لم تخرج أي تصريحات رسمية من أسرته أو المقربين منه عن حالته الصحية وتطوراتها، كما أن نقابة المهن الموسيقية قررت عدم التعليق حتى الآن على تساؤلات الجمهور حول حالة محمد منير.

بينما أكدت بعض وسائل الإعلام أن محمد منير بالفعل متواجد في المستشفى ويجري حاليًا العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددا أم لا، خاصة وأنه كان قد أجرى عملية جراحية قبل أشهر.

تكتم على الحالة الصحية لمحمد منير وتصرف غريب من نصر محروس

ويبدو أن هناك حالة من التكتم الشديد حول تطورات الوضع الصحي لمحمد منير من قبل عائلته ونقابة الموسيقيين بمصر، وحتى زملائه المقربين منه، فبعد انتشار قصة نقله إلى المستشفى، نشر الحساب الرسمي لشركة فري ميوزيك لصاحبها نصر محروس، تدوينة من أجل مساندة الفنان الكبير في محنته المرضية.

وكتب الحساب في التغريدة: "ألف سلامة عليك يا كينج.. ربنا يقومك بالسلامة"، إلا أن الحساب عاد وحذف التغريدة بعد أكثر من ساعة، وهو ما يؤكد حالة التكتم التي ربما فرضها المقربين منه على حالة محمد منير الصحية.

استقرار حالة محمد منير الصحية

فيما علمت "دوت الخليج" من مصادر مقربة من محمد منير أن الفنان بالفعل يرقد بالمستشفى، لكن حالته باتت مستقرة الآن، ويتماثل الشفاء، ويخضع حاليًا لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

الجدير بالذكر أن محمد منير كان قد أحيا حفلًا في مايو الماضي وتحدث عن أزمة انتشار فيروس كورونا والخوف الذي أصبح يسيطر على الجميع، وتحدث كذلك عن حالته الصحية حيث أكد أنه اجرى عملية بسيطة في مفصل الحوض وأنه لم يكن قادرا على الوقوف، لكن حالته تحسنت كثيرا خلال الفترة الماضية وطلب من أحد مساعديه أن يساعده على الوقوف ليؤكد على تماثله للشفاء.

