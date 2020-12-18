لأول مرة.. تامر عاشور يتعاون كملحن مع عمرو دياب في البومه الجديد بأغنية "من العشم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المطرب تامر عاشور عن تعاونه الأول كملحن مع الهضبة عمرو دياب في البومه الجديد بأغنية بعنوان "من العشم" من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وكتب تامر عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، "من العشم" أول لحن ليا مع النجم الكبير عمرو دياب وكلمات جديدة ومختلفة من أبو ناصر ، شرف كبير حققهولي ابو ناصر وعمرو .. انتظرونا.

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان تامر عاشور، أغنية "أصلي مدلعها" التي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية.