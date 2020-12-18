هوت شورت.. رولا سعد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورة جديدة من احدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رولا سعد في الصور بإطلالة مثيرة، مرتدية بدي كت مكشوف البطن باللون الاسود ونسقت معه ستره باللون الاصفر وهوت شورت كشف عن انوثتها، واعتمدت على الماكياج الجذاب، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها الاشقر.



وعلقت رولا سعد علي الصور قائلة: "عندما تغير نظرتك للأشياء من حولك، تجد كل شيء حولك قد تغير".



وحققت أغنية الفنانة رولا سعد، الجديدة «لاغيني تلاقيني» 2 مليون مشاهدة فور طرحها على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ تم طرح الأغنية في 5 نوفمبر الحالي.

أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.

الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة ، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة ، حيث اختارت رولا ان تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية ، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة .

شركة "لايف ستايلز ستديوز" تحرص على إعادة الاغنية المصرية لمسارها الطبيعي مرة أخري وتقديم مجموعة من الاعمال المصرية بمحتوي مميز يناسب المجتمع المصري والعربي، لذا تعاقدت مع عدد من النجوم الكبار والموهب الشابة المصرية سيتم الأعلان عنهم قريبًا لانتاج عدد من الاغاني المصورة بطريقة الفيديو الكليب ودعم المواهب الجديدة.

وتبذل الشركة مجهودا كبيرا فى تقديم أعمال مميزة فى ظل الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيروس كورونا، واستطاعت ان تقدم ما يقرب من ٢٥ عملا مميزا هذا العام للمطربين المصريين وايضا العرب وغنائها باللهجة المصرية واخرهم المطربة اللبنانية رولا سعد والتي عادت للهجة المصرية بأغنية "لاغيني تلاقيني".