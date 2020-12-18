أول أعماله السينمائية.. أحمد عثمان ينتهي من كتابة قبل الأربعين

قال الكاتب والروائي أحمد عثمان، إنه انتهي من تصوير أولي أعماله السينمائية وهو فيلم يحمل اسم "قبل الأربعين" ويدور في إطار من الرعب والإثارة والتشويق.

الفيلم بطولة الفنانة داليا مصطفي، بسمة ، هالة فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، إيهاب فهمي ، أحمد حلاوة ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وغيرهم من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام ثم الإنتقال إلي البدء الفعلي من مرحلة المونتاج والمكساج وغيرها والقرب علي الإنتهاء لعرضه بدور العرض السينمائي قريبًا.

وأضاف أحمد عثمان أنه يكرر تعاونه للمرة الثانية علي التوالي مع شركة بروماكس للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج شادي صبره علي توقيعه لفيلم يحمل اسم "فلاش باك" والذي يحمل الطابع الرومانسي والعاطفة الجياشة وغيرها ومن المتوقع البدء في تصويره قريبًا.

وأشار أحمد عثمان إلى أنه تعاقد علي عملين للدراما مع صناع عمل أخرين فالأول منهم عن عمله الروائي والذي يحمل اسم "الوحي" والثاني عن رواية تحمل إسم "القديس" دون الخوض في التفاصيل حين أن يتم الاستقرار علي باقي صناع العمل والنجوم المشاركين لإظهارهم إلي النور.

يضاف إلى ما سبق ذكره بأنه صدر للكاتب أحمد عثمان خمسة أعمال روائية هم "لمسة مليكا"-"الوحي"-"لَنوفيلا"-"القديس"-"10 31" كما صدر أيضًا له سلسلة مجددًا خلال الفترة المنقضية وتحمل اسم "حلمي مهران" والذي يعقد لها حاليًا جلسات عمل تحضيرية لمناقشة جميع أركانها الفنية.

يذكر أن السيناريست والروائي أحمد عثمان درس كتابة السيناريو على يد المخرج الراحل "إبراهيم الشقنقيري" وعمل معه في بعض أعماله في بداية الألفينيات، ثم أبتعد عنها لفترة طويلة قبل أن يعاود للكتابة في ٢٠١٥، ليتخذ من الأدب الروائي طريقًا له لنجاح هوايته المفضلة والقريبة من قلبه.

جدير بالذكر أن السيناريست والروائي أحمد عثمان من مواليد القاهرة عام ١٩٨٢، تخرج من كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية، جامعة حلوان عام ٢٠٠٤، ليبدأ مشواره الأحترافي في مجال التصميم المعماري والديكور، متخصصًا في المجال السكني، حتى أستقر مده زمنيه في أحد الدول الأوروبية وأنشأ شركة للعمارة والديكور، ومن ثم عاود للقاهرة ليفتح فرعه الثاني.