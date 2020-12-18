المشرف العام لمهرجان نجم العرب: المرأة استحوذت على نصيب الأسد من جوائز هذا العام

قال د. حكيم زقزوق المدير العام والمشرف على مهرجان "نجم العرب" إن الفنانات شاركن بشكل كبير وواسع في نحاح مهرجان هذا العام سواء على المستوي المشاركة أو التكريم.

واضاف "زقزوق" في تصريح ل "دوت الخليج ", اليوم الجمعة، أن المرأة استحوذت على نصيب الأسد من جوائز المهرجان هذا العام لما قدموا من أدوار عظيمة في أعمالهم الفنية.

وحضر الحفل كوكبه من نجوم الوطن العربى القديرة مثل المطرب عاصى الحلاني الذى حضر من لبنان والفنانة القديرة يسرا والنجمه زينه والمطرب حكيم والنجم المحترف احمد زاهر وشيري عادل وحنان مطاوع ورامى صبرى و وليد منصور واحمد حاتم وهنا الزاهد وهبه مجدى وايمان العاصى والمطربه اللبنانيه داليدا خليل والاعلاميه دعاء عامر والمخرج سامح عبد العزيز وبيومى فؤاد ورامى جمال وزوجته وجميله عوض وهنادى مهنا و زوجها احمد خالد صالح وشيكو وهشام ماجد ومحمد عبدالرحمن والمخرجه كامله ابو ذكرى والشاعر تامر حسين والشاعر بهاء الدين محمد والملحن تامر على والموزع نادر حمدى وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير.

وأشار المدير الادارى والمشرف العام للمهرجان إلى أن ما يميز مهرجان نجم العرب هو تصويت الجمهور العربى والخليجى موجهًا الشكر للجمهور واعدا إياه باستكمال المسيرة بمفاجئات كثيره كل عام.

وقال "زقزوق": أن العمل المؤسسى والاحترافية هى اساس نجاح اى عمل قائلا "اجتهدنا كثيرًا وخططنا وقمنا بالكثير من ورش العمل المتواصلة".

وأوضح دكتور حكيم زقزوق ان الكثير من نجوم الصف الاول والحضور أشادوا بالتنظيم الرائع والاحترافية فى العمل، لافتا إلى أن هذا النجاح جاء بعد عمل متواصل تحت قيادة محمد فريد رئيس المهرجان فى ظل ظروف استثنائيه تمر بها البلاء هذا العام بتوفيق من الله ونتيجه عام كامل من العمل والتدبير والاهتمام بأدق التفاصيل.

ووجه "زقزوق" الشكر لرئيس المهرجان محمد فريد الذى يعتبره بمثابه الاخ الاكبر والصديق و لحسين موسى وشركته التي تعتبر أحد أهم شركات تنظيم المهرجان في مصر والعالم العربي لدوره فى تنظيم هذا الحفل الضخم.

اختتمت فعاليات مهرجان نجم العرب في نسخته الخامسه بحضور نخبه من نجوم الفن في مصر والوطن العربي الذين تم تكريمهم بسبب تحقيقهم نجاح كبير خارج مصر خلال العام الماضي.

ويعتبر مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصرى الوحيد الذي يكرم الفنانين الذين يحققون نجاحًا خارج مصر بتصويت من الجمهور العربي والخليجى وكانت نسخته الخامسه مميزه جدا لتجاوز نسبه التصويت حاجز ال ٤ مليون شخص وشهد فندق الماسه تجهيزات ضخمه لاستقبال نجومه.