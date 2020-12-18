عثمان عبود يحضر أغنيته الجديدة "لاتفكر" مع ماجد المهندس

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الموزع الموسيقي والملحن المعروف عثمان عبود أنه بصدد التجهيز الي أغنيته الجديدة " لاتفكر " مع المطرب ماجد المهندس حيث تكون من نوعية الدراما المقسومة غير التقليدية والدراما الموزعة علي الآلة بشكل موسيقي صحيح وستكون هذه الاغنية مفجأة لكل عشاقه من الوطن العربي.

وأضاف:الاغنية بها توزيع جديد تطرح من خلال شهر يناير علي طريقة الفيديو كليب وتصور الاغنية حاليا في بعض المناطق العربية منها دبي ومناطق أخري حيث تشكل الاغنية نوع جديدة من الموسيقي الجديدة التي تميزها الآلة واللحن .

يشار أن عثمان حقق شهرة واسعة في أرجاء الوطن العربي بأغانيه المشهورة التي حققت ملايين المشاهدات ويتابعه الملايين من عشاقه في الوطن العربي .

كما أكد عثمان عبود أن ينوي علي تقديم أغنية أخري مع المطرب ماجد المهندس في ألبومه الجديد لم يعلن عن تفاصيلها بعد ستعد مفجأة كبيرة للجمهور العربي بالإضافة إلي ذلك أن الاغنية مختلفة ومتنوعة في اللحن والتوزيع والكلمات وستطرح في موسم الصيف القادم بعد إنهاء التفاصيل مع ماجد المهندس علي تنفيذها.