بالفيديو.. لأول مرة عبله الكحلاوي تفتح قلبها في من القلب للقلب

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية إيمان رياض مقدمه من القلب للقلب علي شاشة إم بي سي مصر 2، أن تحتفل بعيد ميلاد دكتورة عبلة الكحلاوي الذي يوافق 15 ديسمبر، وذلك بتخصيص حلقة نهاية الأسبوع للحديث عن حياة الكحلاوي وأهم المحطات في حياتها الشخصية والعملية.

بدأت عبلة الكحلاوي حديثها بتذكر أيام طفولتها وكيف نشأت في أسرة لأب شديد حاول أن يزرع الدين والتسامح في قلوب أبناءه السبعه.

استكملت عبلة الكلاوي حديثها بلحظة فراق شريك حياتها وزوجها في عمر مبكر الأمر الذى آثر فيها، لكنها تمكنت من تربية أبناءها واستكمال تعليمها حتي وصلت لما هي عليه الآن.

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وعلي جانب أخر قالت إيمان رياض أنها خصصت هذه الحلقة كنوع من رد الجميل لماما عبلة، وتعريف الناس بحياتها المليئه بالإلهام للكثير من الأسر المصرية.

https://www.facebook.com/866322586826332/posts/2658957104229529/

يذكر ان دكتور عبلة الكحلاوي ضيف ثابت في برنامج من القلب للقلب علي شاشة إم بي سي مصر 2 كل خميس.