برفقة إبنته ليلى.. أحمد زاهر يشعل الريد كاربت في مهرجان الدير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر الفنان أحمد زاهر وإبنته ليلى ، مهرجان الدير جيست ، ونالت إطلالتهما الكثير من التفاعل والإعجابات من المصورين على الريد كاربت.

وظهر أحمد على الريد كاربت بإطلالة أنيقة مرتدي بدلة سوداء، وإرتدت ليلى فستان أسود اللون أيضاً، فكانت إطلالتهما جذابة وجميلة، وابرزت جمالهم.

وعلى سياق آخر نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و علق احمد زاهر علي الصور قائلا :" الحمدلله و الشكر لله تم التعاقد علي فيلم فارس ٢٠٢١ تاليف حسام موسي و اخراج رؤوف عبد العزيز و انتاج ايمن يوسف شركه الجذور و جاري ترشيح باقي ابطال الفيلم ادعولنا "

يذكر ان آخر أعمال زاهر بطولة فيلم زنزانه 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر امبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

