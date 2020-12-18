ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها قبل 4 أشهر من موعده..كشفت موعد زفافها الحقيقي دون قصد؟

ياسمين صبري احتفلت بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قبل موعده بأشهر، حيث أقامت الفنانة المصرية حفل بسيط بشكل رومانسي أثار اهتمام الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تسبب في توجيه انتقادات للثنائي.

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب احتفالها بعيد زواجها الأول

ياسمين صبري أثارت جدلا واسعا بعدما نشرت على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة من احتفال مصغر أقامته بمناسبة عيد زواجها الأول على أحمد أبو هشمية، حيث ظهر في الاحتفال عشاء معد لشخصين وباقات من الورود بالإضافة إلى صورة من حفل عقد قران ياسمين صبري على زوجها رجل الأعمال، وكعكة كتب عليها "الذكرى السنوية الأولى"، الفنانة المصرية تسببت في هذا الجدل نتيجة أن احتفالها بهذه المناسبة جاء قبل موعدها بـ4 أشهر، حيث أن الثنائي قد أعلن كل منهما عن عقد قرانهما في يوم 17 أبريل 2020، ولايزال يتبقى ما يقارب من 4 أشهر على هذا الموعد.

هل تزوجت ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة سرا قبل الإعلان الرسمي؟

وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتسائل، هل ياسمين صبري تزوجت من أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري وطليق النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في ديسمبر من عام 2019 ولكنها لم تعلن أو تنشر الصور إلا في أبريل 2020، أم أن احتفالهما المبكر هو استباق لموعد المناسبة ليس أكثر، فيما البعض يرى أنها ربما تحتفل بمناسبة أخرى مثل خطوبتهما أو ارتباطهما عاطفيا، ولكن ياسمين صبري حتى الآن لم توضح واكتشفت بنشر الهدايا وديكورات الحفل.

على جانب آخر كان أحمد أبو هشيمة قد أعلن قبل أيام عن وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض، ونعاه برسائل مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل، ولم ينشر رجل الأعمال المصري أي من صور الحفل الذي أقامته زوجته عبر حساباتها ولم يعلق كذلك على ما نشرته.

ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

ياسمين صبري انضمت خلال الأيام الماضية الى قائمة المنافسة ضمن أجمل 100 وجه في العالم على موقع حساب "tccandler" ، لتصبح المرة الثالثة التي تنضم فيها الفنانة المصرية لهذه القائمة حيث دخلت الترشيحات عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجددا نفس القائمة للعام 2020، وهي الفنانة العربية الوحيدة التي تتواجد في هذه القائمة خلال هذا العام،بينما انضم نجوم عرب للقائمة منهم الفنان التونسي ظافر العابدين والفنان الفلسطيني محمد عساف.