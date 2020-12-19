وأوضح مديرا المهرجان في بيان صحفي أن الدورة الـ71 للمهرجان ستقام على مرحلتين، أولا مسابقة رسمية افتراضية وتوزيع الجوائز في شهر مارس المقبل.
وثانيا تقام في شهر يونيو عروض مفتوحة للجمهور، حيث يأمل المنظمون أن تعود الحياة إلى طبيعتها في منتصف العام المقبل.
المهرجان سيبقي على سوقه في الربع الأول من العام المقبل، وسيعلن في شهر فبراير عن اللائحة الرسمية للأفلام المختارة للمشاركة.
وكان مهرجان برلين السينمائي قد أجري عددًا من التعديلات التي أثارت الجدل في الوسط السينمائي بشكل واضح، وكان أبرزها قرار عدم الفصل بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة، وسيمنح المهرجان اعتبارًا من العام المقبل "جائزة دب فضي" واحدة لأفضل أداء رئيسي ومساند، بدلًا من "أفضل ممثلة" و"أفضل ممثل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل مسابقته وعروضه.. تأجيل مهرجان برلين السينمائي إلى مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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