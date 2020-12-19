بجهز أغنية جديدة مع ابني.. أحمد عدوية: بحب محمد محي وحكيم لما بيغنوا ليا

قال النجم أحمد عدوية إنه عاش حياة فعلا متقلبة حبه فوق وحبه تحت وأنه تعلم الصدق من شارع محمد على وهو بداية حياته الفنية على قهوة الآلاتية هى القهوة اللى بدأ فيها الغناء عام 69 فى شارع محمد على.

وأضاف عدوية خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه بيحب يسمع الموال الشعبى من سيد مكاوى وعبد الاسكندرانى.

وقالت زوجته إن من يحاولون تقليد عدوية لا يوجد أى شخص يستطيع تقليد النجم الكبير أحمد عدوية، باستثناء ابنه محمد عدوية لأنه واخد نفس طبقة صوته.

وعقب عدوية، محمد محى أعجبنى بشدة عندما قام بغناء أغنية لى، وأيضا حكيم أنا وهو بلديات وأكثر من يعجبنى عندما يقوم بالغناء لى، كما أنه يحضر لاغنية جديدة بمشاركة ابنه محمد زى أغنية المولد.