حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق.. بالبنط العريض تحقق 335 مليون مشاهدة

أعلن الفنان حسين الجسمي افتتاح مهرجان دبي للتسوق 2020 بحفل جماهيري اتُّخذت به كل الإجراءات الاحترازية والصحية ومراعاة التباعد بين الجمهور الحاضر.
وقدم الجسمي العديد من المفاجآت التي تفاعل معها الجمهور في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي، متنقلًا بين مجموعة كبيرة من أغنياته الخليجية والعربية برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.
وأعرب عن سعادته في المشاركة بحفل إفتتاح مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة، والذي شاركه به الفنان تامر حسني، شاكرًا جميع الحضور والمشاهدين عبر القنوات الفضائية الناقلة للحفل، وقال: "أشكر تواجدكم وحرصكم على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتباعد من أجلنا جميعًا ومن أجل وطننا الغالي"، مضيفًا: "وجودكم مهم جدًا، وزين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا"، ليختتم حديثه قائلًا: "كنتم الأجمل بلا منازع رغم التباعد.. طرب وسلطنة وكل المشاعر توحدت وتواجدت".
وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد,, حبيبي خدها ومني ليك .. مشتريك آه مشتريك .. فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك .. لو انا هوصفك اوصف ايه".
"عُقد فُل ابيض وفيه .. قلب بيدلدق حنان .. مِـلكي بقى وانا أدرى بيه .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد».
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