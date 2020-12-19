حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق.. بالبنط العريض تحقق 335 مليون مشاهدة

أعلن الفنان حسين الجسمي افتتاح مهرجان دبي للتسوق 2020 بحفل جماهيري اتُّخذت به كل الإجراءات الاحترازية والصحية ومراعاة التباعد بين الجمهور الحاضر.

وقدم الجسمي العديد من المفاجآت التي تفاعل معها الجمهور في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي، متنقلًا بين مجموعة كبيرة من أغنياته الخليجية والعربية برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

وأعرب عن سعادته في المشاركة بحفل إفتتاح مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة، والذي شاركه به الفنان تامر حسني، شاكرًا جميع الحضور والمشاهدين عبر القنوات الفضائية الناقلة للحفل، وقال: "أشكر تواجدكم وحرصكم على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتباعد من أجلنا جميعًا ومن أجل وطننا الغالي"، مضيفًا: "وجودكم مهم جدًا، وزين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا"، ليختتم حديثه قائلًا: "كنتم الأجمل بلا منازع رغم التباعد.. طرب وسلطنة وكل المشاعر توحدت وتواجدت".