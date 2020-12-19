عبد العزيز مخيون عقب تكريمه في قرطاج: صناعه يفرقون بين الفن الحقيقي والكاذب

شهد حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية تكريم الفنان الكبير عبد العزيز مخيون عن مجمل الأعمال التي قدمها في مسيرته الفنية.

وقال مخيون أثناء تسلمه الجائزة: "سعيد بتكريمي في مهرجا"ن قرطاج الذي يحاول أن يساعد على استمرار الحياة والفن رغم كل الصعوبات، وتكريمي هنا أراه هو الأكبر بالنسبة لي بسبب عراقة هذا المهرجان الذي يعرف صناعه كيف يفرقون بين الفن الحقيقي والفن الكاذب.

وأضاف: "لا أجد كلمات تعبر عن شكرى للقائمين عليه". كما تم تكريم الراحل الشاذلي القليبي أحد رموز الثقافة في تونس والذي يعتبر أيضا أحد مؤسسي مهرجان أيام قرطاج السينمائية وتسلمت زوجته الجائزة وشكرت القائمين على المهرجان.

مهرجان أيام قرطاج السينمائي لأول مرة لم يشهد عرض فيلم الافتتاح بل اختار القائمون على المهرجان تقديم 6 أفلام قصيرة دفعة واحدة لتعرض في افتتاح المهرجان نظرا للأوضاع الصعبة التي تسببت في قلة عدد الأفلام السينمائية الجديدة.

المهرجان سوف يشهد عرض عدد من الأفلام المهمة والتي حققت نجاحات كبيرة في أكثر من مهرجان خلال الفترة الماضية منها فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وفيلم "200 متر" للمخرج الفلسطيني أمين نايفة.

وسوف يشهد المهرجان عرض 120 فيلمًا تقدم في 16 قاعة عرض، منها 35 فيلم قصير، و14 فيلم تم تكريمه في مهرجان أخرى، و34 فيلم طويل، وعدد من أفلام سينما المدارس.

وقد أكد إبراهيم اللطيف المدير الفني لأيام قرطاج السينمائية أن الدورة الحالية للمهرجان والتي تأجلت عدة أسابيع بعدما كان من المقرر أن تقام في شهر نوفمبر الماضي سوف تغيب عنها المسابقات الرسمية، وسوف يتم فرض بعض الإجراءات الصحية الصارمة حفاظا على زوار وضيوف المهرجان.

كما أشار إبراهيم اللطيف أن أيام قرطاج سوف يشهد العروض الأولى لأفلام سينمائية من العالم العربي وكذلك من قارة إفريقيا، وأنه سوف تقام العديد من الندوات الخاصة والسهرات للزوار خلال فعاليات الدورة الاستثنائية للمهرجان.