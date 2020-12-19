نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور مقدمة رائعة من عمرو الليثى عن احمد عدوية "حدوتة مصرية وناظر مدرسة المواويل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامى د. عمرو الليثى ان ضيفنا اليوم هو حدوتة مصرية قال عنه الكاتب الكبير نجيب محفوظ : مغنى الحارة ، وقال عنه الشاعر مأمون الشناوى : صوته فيه شقا ، وقال عنه الموسيقار عبد الوهاب : صوت فيه إحساس باليتم.

واضاف الليثى من خلال برنامج واحد من الناس على الحياة هو السفير المعتمد فى دولة الغناء الشعبى ، وناظر مدرسة المواويل القادم من شارع محمد على .. شارع الفن والموسيقى والتاريخ ، وهو أسطورة فنية وحالة غنائية غير عادية ، وخلطة مصرية قدر يحول لغة الشارع المصري الى لغة عالمية.

ضيفنا نجم الاغنية الشعبية احمد محمد مرسي العدوى الشهير بأحمد عدوية وايضاً نتشرف بتواجد زوجته السيدة نوسة