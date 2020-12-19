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بالصور مقدمة رائعة من عمرو الليثى عن احمد عدوية "حدوتة مصرية وناظر مدرسة المواويل"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامى د. عمرو الليثى ان ضيفنا اليوم هو حدوتة مصرية قال عنه الكاتب الكبير نجيب محفوظ : مغنى الحارة ، وقال عنه الشاعر مأمون الشناوى : صوته فيه شقا ، وقال عنه الموسيقار عبد الوهاب : صوت فيه إحساس باليتم.

واضاف الليثى من خلال برنامج واحد من الناس على الحياة هو السفير المعتمد فى دولة الغناء الشعبى ، وناظر مدرسة المواويل القادم من شارع محمد على .. شارع الفن والموسيقى والتاريخ ، وهو أسطورة فنية وحالة غنائية غير عادية ، وخلطة مصرية قدر يحول لغة الشارع المصري الى لغة عالمية.

ضيفنا  نجم الاغنية الشعبية احمد محمد مرسي العدوى  الشهير بأحمد عدوية وايضاً نتشرف بتواجد زوجته السيدة نوسة

مريم الجابري

مريم الجابري

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