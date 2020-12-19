نيللي كريم ترقص مع النجوم في عيد ميلادها.. فيديو

وظهرت نيللي كريم في الفيديو وهي ترقص وتلهو في سعادة بمناسبة عيد ميلادها وكان بصحبتها الفنانتين يسرا وإلهام شاهين وآسر ياسين، وعدد آخر من النجوم.
يذكر أن الفنانة ليلى علوي، حرصت على توجيه رسالة للفنانة نيللي كريم، في عيد ميلادها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ونشرت ليلى، صورة "نيللي" وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا جميلة، وتفضلي دايمًا الفراشة خفيفة الروح والدم، وتحققي كل اللي بتحلمي بيه".
واحتفلت نيللي كريم، بعيد ميلادها، في أحد الأماكن العامة بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وكان من بينهم: يسرا، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل، درة وزوجها، آسر ياسين، ريهام حجاج، مصطفى درويش، وغيرهم.
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