زوجة عدوية: الحادثة الشهيرة انقذتني من الطلاق

قالت زوجة الفنان احمد عدوية انها عانت من علاقات كثيرة لنجم الاغنية الشعبية احمد عدوية ومعجباتها وكثيرا ما طلبت الطلاق منه.

وأضافت خلال لقاء عدوية مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ولكن عدوية كان بيصالحنى و انا كنت بسامحه. وصرحت ان هناك مشكلة كبيرة وقعت بيني وبين عدوية واصريت علي الطلاق ، ولكن جاءت الحادثة وتصالحنا واراد الله ان يستمر الزواج .

قالت زوجة الفنان احمد عدوية عن الحادثة الشهيرة انه جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس ولبس البدلة وتوجه بالخروج وكان عندنا بغبغان فى البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل ان يخرج وأنه سبحان الله كان حاسس ان هناك شئ سيحدث . و اضافت خلال لقاء عدوية مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، وفى الساعة 12 بالليل جائنى تليفون من السواق الحقينى الاستاذ بيموت منى ، وهناك من قام باعطاءه هرويين واشياء اخرى فى كأس ، وقالت انها ستتوجه بمحاكمة كل من قال ان عدوية تم عمل عملية خصية او تعرض لاي شئ جنسي وهذا خطأ ، وان الذى حدث له هو حادثة وكان الغرض انه يموت و تمت سرقته . وتابعت زوجة عدوية ما تعرض له هو محاولة قتل عن طريق وضع مخدر له ولم يتعرض الى عملية خصية بالعكس انا حملت بعد هذه الحادثة وسقطت الجنين بامر الطبيب وعدوية راجل جدا وانه تعرض لحالة نفسية بسبب هذا الامر . وهذه الاشاعة جاءت من بنت صحفية شاهدته فى المستشفى ، وكان معمول له قسطرة وهي اعتقدت انه تعرض الى اعتداء جنسى . وشددت انها ستتوجه الى مقاضاة كل من يقول عكس ذلك بالدليل والاشاعات الطبية .

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