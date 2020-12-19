أحمد كامل أفضل مطرب صاعد لعام 2020 بحفل دير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم - فاز الفنان أحمد كامل ، بجائزة أفضل مطرب صاعد لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهوره له.

وظهر أحمد بإطلالة جذابة، فإرتدى بدلة سوداء اللون، وقميص أسود أسفله وتميزت إطلالته بالأناقة، ونشر فيديو عبر موقع إنستجرام آثناء تكريمه وقال:" بفضل دعوات أمي وبوجودكم معايا...أفضل مطرب صاعد 2020 في الدير جيست..شكرا ليكوا".

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.