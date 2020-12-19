عزيزة علي قلبي .. ريهام عبد الغفور تحتفل بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بربع قيراط

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها بالجائزة من حفل دير جست عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
و علقت ريهام عبد الغفور علي الصورة قائلة : شكرًا @dearguestmagazine علي الجائزة اللي عزيزه علي قلبي جدًا خصوصًا إنها عن دور حبيته وعمل حبيته جدًا جدًا #ربع_قيرلط stylist @abierelansary ,make up @faragdah hair dresser @mahmoud_hair_stylist jewelry @azzafahmy
و كانت قد عبّرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا".
وقالت ريهام عبد الغفور، في تصريح لـ "دوت الخليج"، "انبسطت جدًا من نجاح ربع قيراط، ونجاح الحكاية كان أكبر من توقعاتي".
وأكدت ريهام عبد الغفور، أنها تخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان "ليلة العيد"، وقالت: "الفيلم عبارة عن واحدة ماشية في يومها الطبيعي وكل واحد بيحكم عليها من وجهة نظره وثقافته .. الناس بقت تحكم على بعض من غير اي وجه حق".
يذكر أن عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ولفتت خلال لقاء معها على قناة DMC على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي، إلى أنها تجربة جديدة عليها ولكنها ممتعة جدا، مشيرة إلى أنها شاهدت الأفلام بكل حواسها حتى تحكم عليه بشكل جيد، منوهة بأن الاختيار النهائي كان مسئولية كبيرة لأن الأفلام جميعها رائعة.
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