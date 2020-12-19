فيديو أمير المصري يكشف كيف ساعده عمرو الشريف في الوصول للعالمية

الممثل أمير المصري حل ضيفا على برنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على شاشة قناة "cbc"، حيث تحدث الفنان المصري الشاب عن خطواته الأولى مع التمثيل وكيف ساعده الفنان الراحل عمر الشريف في ذلك.

دور عمرو الشريف في دخول أمير المصري عالم التمثيل

أمير المصري أكد في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى أن الصدفة كانت سببا في دخوله عالم التمثيل بسبب لقاء جمع والده بالفنان الراحل عمر الشريف الذي التقاه كذلك أمير المصري وتحدث معه عن رغبته في المشاركة بأفلام في هوليود، لكن الفنان الراحل طلب منه أن يبدأ العمل من السينما المصرية أولا، كما أعطاه دعوته الخاصة لفيلمه "حسن ومرقص" الذي كان سيعرض في قاعات السينما في فرنسا بهذا التوقيت، فقال أمير المصري: "استطيع أن أؤكد أن الحظ خدمني في العمل بفيلم (رمضان مبروك أبو العلمين حمودة)، فوالدي كان في فرنسا وكان هناك لقاء جمعه مع الفنان الراحل عمر الشريف وطلب مني والدي أن أكون معهم في اللقاء وتحدثت مع الفنان الراحل عن أحلامي في السينما وأن أصل إلى هوليود، لكنه طلب مني أن أبدا من مصر لأنهم سوف يدعموني، كما أعطاني دعوته الخاصة لعرض فيلمه (حسن ومرقص) بشكل خاص في فرنسا".

أمير المصري: يوسف معاطي هو من رشحني لدور "رمزي"

أمير المصري تحدث كذلك عن اللقاء الذي جمعه بالكاتب يوسف معاطي أثناء العرض الخاص لفيلمه "حسن ومرقص" وأن يوسف معاطي هو من طلب منه أن يشارك في بطولة فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" والخضوع للاختبارات الخاصة من أجل تقديم شخصية "رمزي" فقال: "عندما حضرت عرض الفيلم التقيت مع الكاتب يوسف معاطي مؤلف العمل، وقدمت له التهنئة بمناسبة نجاحه، وعندما وجد أن لغتي الإنجليزية جيدة طلب منى الحضور والاختبار من أجل تقديم دور رمزي في فيلم (رمضان مبروك أبو العلمين حمودة)، وعدت للقاهرة وشاركت في الاختبار وتم قبولي، وكانت هذه دوت الخليج المرة الأولى التي ادخل فيها استوديو"

أمير المصري: "محمد هنيدي يساعد النجوم الشباب"

أمير المصري أكد كذلك أن الفنان محمد هنيدي قد ساعده في تقديم دوره بشكل ناجح، وأن المخرج وائل إحسان لم يتحدث معه عن تفاصيل الدور قبل بداية التصوير وأكد له أنه يريد ظهوره بشكل طبيعي فقال: "المخرج وائل إحسان طلبت منه الورق الخاص بالدور، لكنه طلب مني أن اقدم الشخصية بطريقتي، واجد أن الفنان الكبير محمد هنيدي من النجوم الذين يسعون لمساعدة أي نجم أمامهم".

يذكر أن الفيلم البريطاني "ليبمو" الذي شارك في بطولته الفنان أمير المصري قد حصل على جائزة الهرم الذهبي ضمن فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.