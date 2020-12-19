"عملتُ في الزراعة ولا أشتاق إلى الأموات"..أبرز تصريحات محمود حميدة في "السيرة"

محمود حميدة حل ضيفا على برنامح "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر كل من قناة "DMC" وقناة "أبوظبي" وتحدث الفنان المصري الكبير عن رحلته الفنية الطويلة، وتفاصيل طفولته وعلاقته بأسرته.

محمود حميدة: "أنا لا اشتاق لأحد من الأموات"

محمود حميدة تحدث في تصريحاته لوفاء الكيلاني عن رأيه في تذكر العديد من أصدقائه وأحبابه الذين رحلوا وأكد أنه لا يشتاق لأحد منهم رغم هذا الرحيل، حيث أوضح أنه يستحضر ذكريات كل شخص من الراحلين مما يجعله يعيش معه ولا يشعر برحيله وأنه يتحدث معهم وكأنهم يعيشون، وتابع:"عندما أنظر إلى من رحلوا عنا لا اشعر بالشوق لهم، فأنا عندما اشتاق لأحد منهم استحضره في ذهني واتذكره، فالموت لم يتسبب في غياب اي شخص بالنسبة لي، وعندما اتحدث عنهم كأنهم لايزالون يعيشون معي".

كما تحدث أن اسمه مركب وكذلك كان العديد من أفراد أسرته فقال: "اسمي مركب وهو محمود حميدة، واسماء الكثير من أسرتي وعائلتي مركبة، لكن والدي في وقت ما قرر أن يصحح ذلك.

محمود حميدة: "منذ طفولتي تمنيت أن أصبح تاجر"

محمود حميدة أكد كذلك أن مرحلة طفولته عاش فيها كتاجر وليس طفل، فهو لم يكن يرغب في أن يعيش هذه الطفولة مع من في سنه، بل كان يرغب دوما أن يكون مثل جده لوالده ويبدأ رحلته مع عالم التجارة، وأوضح الفنان المصري أن بداية عمله في التجارة كانت في مرحلة مبكرة من طفولته التي أكد أنه يتذكرها بشكل كامل فقال: "أنا في طفولتي لم أحب أن اشارك اللعب مع من في سني، حيث رغبت أن أصبح مثل جدي، فأنا بدأت منذ طفولتي في العمل في التجارة، وبدات في تجارة الحبوب والمواشي وغيرها، والتجار كانوا يحترموني بسبب شخصيتي رغم سني الصغير، وليس بسبب انني ابن عائلة كبيرة، وذلك نتيجة أن مفهوم تربية الأطفال في القرية مختلف تماما عن تربية أهل المدن، لكن من الصغر كنت طفل يعتمد عليه في العمل، واتذكر كل ذكريات طفولتي".

محمود حميدة: "جدي كان مستشارا قضائيا"

محمود حميدة تحدث كذلك عن جده لوالدته الذي كان يعمل مستشارا وأكد أنه لن يتأثر بشخصه فقال: "لم أتأثر بجدي لوالدتي في أي شيء إلا بالسيرة العطرة فهو نوع من القضاة الذين لا يقبلون اي هدايا مهما كانت الظروف وهذا ما اتذكره عنه، كما اتذكر بعض المشاهد الخاصة التي كان يقرا فيها أو يستمع للموسيقى، ولم يكن هناك تعامل بيننا"، محمود حميدة تحدث كذلك عن قيامه بزراعة الأرض التي كانت عائلته تمتلكها فقال: "كنت ارتدى الجلبات أثناء عملي في الأرض التي كنا نمتلكها وكنت أقوم بزارعة مساحات واسعة منها بمفردي، في وقت أن نفس المساحة يقوم بها أكثر من 5 فلاحين"، كما قام الفنان محمود حميدة بالغناء أثناء الحلقة أكثر من أغنية أعجب الجمهور بكلماتها وطريقة غنائه لها.