بوسي شلبي تهنئ يسرا بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في حفل الدير جيست

هنأت الاعلامية بوسي شلبي النجمة يسرا بعد تكريمها كأفضل ممثلة في حفل الدير جيست .

و نشرت بوسي شلبي صورة تجمعها بالنجمة يسرا اثناء تكريمها. عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام و علقت قائلة :احسن ممثله جائزه الجمهور يسرا.

ويعد مسلسل "خيانة عهد" آخر أعمال الفنانة يسرا، والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد

وحلا شيحة وجومانا مراد وخالد أنور وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

وكانت نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور أثناء زيارتها من الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة.

وقالت يسرا: "كل التحية والشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار، بقيادة د. خالد العناني ود. مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار وكل فريق البعثة والعمال على جهدهم المتواصل.

وأضافت: "فخورة جدا إني مصرية.. مصر أقدم وأعظم حضارة في تاريخ البشرية.. تحيا مصر".

جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.