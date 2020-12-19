هبة الحسين تحرج زوجها عايض يوسف أمام الجمهور..بالفيديو

هبة الحسين تسببت في إثارة جدل بسبب إحراجها لزوجها الفنان عايض يوسف أثناء جولة لهما في السيارة، في وقت حاول فيه زوجها الخروج من هذا الموقف المحرج.

هبة الحسين تطلب من زوجها الاعتراف بأخطائه في القيادة

هبة الحسين وزوجها عايض يوسف تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لهما أثناء مناقشة دارت بين الثنائي في السيارة، حيث طلبت الإعلامية السعودية من زوجها الاعتراف بأخطائه وتحديدا أنه غير قادر على قيادة سيارته بشكل جيد، مؤكدة أن هذا الاعتراف طبيعي أن يحدث لأن لا أحد مميز في كل شيء يفعله، وأنها تخبره بذلك لكونها زوجته فقالت هبة الحسين: "تحدث مع الناس عن أخطائك وتقول بكل قوة وشجاعة انك لا تقود السيارة بشكل مقبول، واعتقد أن هذا شيء طبيعي بسبب أنه لا يجب أن يصبح الانسان محترف في كل شيء، وإذا أنا لم أقول لك الحقيقة فلن يقولها لك أحد".

هبة الحسين تحرج زوجها عايض يوسف

عايض يوسف حاول الخروج من هذا الموقف المحرج ورد على زوجته وأكد أنه لا يوجد شخص يقبل أن يواجهه أحد بحقيقة أنه غير قادر على قيادة سيارته، واوضح أن فكرة حصوله على مخالفات ليس دليل على عدم قدرته على القيادة كما ترى زوجته، فقال عايض يوسف: "ليه أعلم الناس أخطائي صحيح أني خطر في مخالفات اليوم، لكن ما لها دخل، وبالتأكيد لا يوجد أحد في الدنيا يحب أن يخبره أحد بأنه لا يعرف أن يقود السيارة، فهو يغضب بالتأكيد، وأرى كمية فلسفة في القصة تجعلني اعترف أنني فعلا لا أعرف أقود السيارة"، الفيديو انتشر بشكل واسع وحقق أكثر من 128 ألف مشاهدة، ورأى قطاع من الجمهور أن طريقة هبة الحسين مع زوجها تسببت في إحراجه، على الرغم من محاولة الثنائي الحديث بشكل طريف في الفيديو.

عايض يوسف يطلق أغنية جديدة بعنوان "حلو الكلام"

عايض يوسف قد أطلق خلال الساعات الماضية أغنية "حلو الكلام" عبر "يوتيوب" وهي من كلمات ضي، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، وقد حققت الأغنية ما يقارب من 27 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية : "ليه ما تحكي؟ ترى حلو الكلام ليه نطقك بالمشاعر تكتمه ياخي عاتبني وابرضى بالملام وابتسم لاجلك وأرد بتمتمة".

يذكر أن عايض يوسف وهبة الحسين قد أعلن كل منهما عن زواجهما في بداية شهر سبتمبر الماضي، وقد تسبب الخبر في جدل واسع بسبب عدم الكشف عن أي تفاصيل عن حفل زفاف الثنائي.