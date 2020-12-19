في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال كاريمان الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة كاريمان، بعيد ميلادها الـ 84 إحدى نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات.

كشفت كريمان في حوار صحفي لها إنها تركت الفن بعد زواجها وإنجاب ابنها الوحيد شيرين، موضحة أنها عملت بالفن لمدة 12 عامًا خلال الفترة من عام 1953 حتى 1965.

قائلة: "اتدلعت شوية وعملت بالفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجي وإنجابي لابني الوحيد شيرين".

وأكدت أنها لا تشعر بأي ندم بعد مرور هذه السنوات، على الرغم من أنها تركت الفن وهي لازالت في قمة شهرتها وشبابها، مشيرة إلى أن لها عدد من الأفلام لا يقل عن 35 فيلمًا و40 مسرحية لكن لا يعرض من أعمالها إلا عدد قليل من الأعمال.