شريكة الكفاح والنجاح... ريهام عبد الغفور تهنئ حنان مطاوع علي جائزة افضل ممثلة

هنأت الفنانة ريهام عبد الغفور النجمة حنان مطاوع بعد حصولها علي جائزة افصل ممثلة دراما من حفل دير جيست.

و نشرت ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بحنان مطاوع و علقت قائلة : مبروك يا حبيبة قلبي يا شريكة الكفاح و النجاح يا حنونا .

وكانت قد نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة من تكريمها بمهرجان“Dear Guest، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها في حكاية "أمل حياتى" ضمن مسلسل "إلا أنا".

وعلقت حنان مطاوع على الصورة قائلة : من مهرجان “Dear Guest” جائزة افضل ممثلة عن دور امل حياتى"إلا انا"

وعرض مؤخرا آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وكان آخر أعمال حنان مطاوع فيلم "قابل للكسر" حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.