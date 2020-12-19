نشرت الفنانة يارا تغريدة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع وسائل التواصل الاجتماعى تويتر.
وكتبت يارا قائلة: "يا ربّ، اجعَل لنا من عطائِك ما يَسُدّ عنّا أبواب الحُزن والضّيق ويَفتَح لنا أبواب السعادة #صباح_الخير".
كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
ودائما ما تبدو يارا على مواقع التواصل الاجتماعى جميلة ومتميزة من دون المساحيق التجميلية حيث تعكس صورها تكاوين الوجه الطفولية التي تتمتع بها هذه النجمة.
وقد أكد المتابعين ليارا أن سبب شكلها الرقيق الهادي ونقاء بشرتها بدون مكياج هو ان الصورة توضح الاعتناء ببشرتها والذي يتبين من خلال الصورة وتنظيفها بشكل سليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأدعية.. الفنانة يارا تستقبل الصباح على طريقتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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