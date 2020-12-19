زوجة الفنان أحمد عدوية: زوجي رجل 100% وحملت منه بعد الحادث

ردت "نوسة"، زوجة الفنان ، أحمد عدوية، على "الشائعات" والأخبار" التي نشرت حول "خصي" زوجها، مشددة على أن هذه الأخبار محض "إشاعات"، و "ليس لها لا أساس من الصحة".

وقالت "نوسة" عبر برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة" المصرية، بشأن كواليس الحادث الذي تعرض له زوجها: "زوجي رجل 100%، وحملت منه بعد الحادثة، وأنا أسقطت الجنين، بتعليمات من الأطباء".

وأوضحت تفاصيل الحادثة بالقول: "عدوية راجل جدا، وتعرض لحالة نفسية بسبب هذا الأمر، وهذه الشائعة جاءت من بنت صحفية، شاهدته في المستشفى، وكان معمول له قسطرة، وهي اعتقدت إنه تعرض إلى اعتداء جنسي".

وعبرت زوجة المغني المعروف عن تأثرها بالروايات التي تداولها البعض بالبكاء، مدافعة عن عدوية بالقول: "برد على الناس اللي مش عايزة تسكت، بس أنا هسكتهم، وكل واحد تكلم عن زوجي أنا هقف لهم بالمستندات، وبالقانون، ومش هسيب حد إلا لما اجيبه، واحاكمه".

وشددت "نوسة" على أن زوجها تعرض لمحاولة قتل قائلة: "زوجي تعرض لمحاولة قتل بوضع مواد مخدرة له للنيل منه، بسبب غيرة من أحد الأشخاص"، لافتة إلى أنها تلقت تهديدات لإسكاتها، ومؤكدة أنها "لن تخشى أحدا".

وعن يوم الحادثة، كشفت زوجة عدوية عن التفاصيل، وقالت: "في الساعة 12 بالليل، جاني تليفون من السواق، الحقيني الأستاذ بيموت مني"، مشيرة إلى أن "هناك من قام بإعطاء عدوية هيرويين وأشياء أخرى في كأس"، مضيفة أنها "ستتوجه بمحاكمة كل من قال إن عدوية تم عمل عملية خصية، أو تعرض لأي شيء جنسي، وهذا خطأ، والذي حدث له هو حادثة، وكان الغرض منها أنه يموت، وتتم سرقته".