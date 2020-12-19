إيمان العاصي تشعل إنستجرام بعد ظهور ابنتها على السجادة الحمراء

نشرت الفنانة إيمان العاصى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمان العاصى فى الصور برفقة إبنتها على السجادة الحمراء .

ونالت الصور إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:

-بنتك جميلة

-ماشاء الله قمر

وعلقت إيمان العاصى قائلة "الأم لا تخشى الموت ، فهم يخافون من ترك أطفالهم ورائهم مع العلم أن لا أحد سيحبهم ويهتم بهم كما فعلت".

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها