ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج في حفل ديرجيست

تعرضت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، لموقف محرج على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز ديرجيست لعام 2020، وذلك بمجرد وصولها إلى مقر الحفل ليلة أمس الجمعة 18 ديسمبر.

وظهرت ليلى أحمد زاهر، في أحد الفيديوهات المتداولة، وهي تحاول تحرير ذيل فستانها المنسدل على الأرض، وكانت لا تستطيع السير بسببه، فحاولت مرارًا تحريره من أقدام المارين على السجادة الحمراء فالتقطت عدسات التصوير هذا الموقف.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

وشارك الفنان أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم "زنزانة 7" الذي كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.