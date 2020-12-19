بعد تكريمهم من مهرجان الدير جيست.. مراد مكرم يُهنئ حنان مطاوع وريهام عبد الغفور بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان مراد مكرم على تهنئة صديقاته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة حنان مطاوع، بمناسبة تكريمهم أمس من مهرجان الدير جيست، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر مراد مكرم صورة للفنانة حنان مطاوع وريهام عبد الغفور، وعلق عليها قائلاً :"المبدعات، مبروك".

ومن جانبه ردت الفنانة ريهام عبد الغفور عليه قائلة:"حبيبي يا مراد ميرسي أوي، من بعض ما عندكم".

وفي سياق آخر، شارك مراد مكرم مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.