من كواليس كليب خلينى.. لطيفة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة لها من أغنيتها الجديدة من ألبومها القادم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو إنستجرام.

وظهرت لطيفة فى الصورة بلوك مختلف حيث اعتمدت قصة شعر قصيرة.

وعلقت الفنانة لطيفة على الفيديو، قائلة: "صباح الفل من كواليس تصوير كليب #خليني #لطيفة".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا، وعبروا لها عن سعادتهم بالأغنية والألبوم الجديد، وتمنوا لها مزيدا من النجاحات.

ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

يذكر أن الفنانة لطيفة قد أعلنت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، وذكرت أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي