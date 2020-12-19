شريف مدكور يستعد للحصول على لقاح كورونا

أعلن الإعلامي شريف مدكور عن استعداده للحصول علي مصل كورونا عن توافره في الأسواق .
وكتب " شريف مدكور " عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي في بوك : " انا قررت اخذ مصل كورونا اول لما يكون متوفر" .
يذكر أن الإعلامي شريف مدكور عانى في الفترة الأخيرة من الإصابة بمرض السرطان الذي أدى إلى اختفائه عن الشاشة بعض الوقت.
وقال الإعلامي شريف مدكور، إن تجربة تعرضه لمرض السرطان كانت امتحانا كبيرا وعظيما على المستوى النفسي والعائلي، مؤكدا أنه لم يحدث تغيير جذري فى شخصيته بعد مروره بهذه التجربة وإنما كان اختبارا عظيما من الله.
وأضاف خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دى ام سى، أنه سعيد بقدرته على تغيير فكر ووجهة نظر الناس عن "المرض الوحش" أو السرطان، ووجه رسالة لكل مريض سرطان، قائلا: "نص العلاج نفسية خذ الأمور ببساطة وثق فى الله".
وأشار الإعلامي شريف مدكور، إلى أنه لم يصدم بعد معرفته بخبر تعرضه للإصابة بمرض السرطان، مضيفا: "كنت رايح التصوير وصورت حلقتين بعد استقبال الخبر على طول".
وأوضح أن السبب وراء عدم ارتباكه هو طلبه من الله فى العمرة أن يبعث إليه رسالة تدل على حبه له، ومن بعدها بأربعة شهور تعرض لهذه التجربة وظهر حب الناس له فتيقن أنها رسالة الله له.
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