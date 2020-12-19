نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دانا حمدان تكشف فائدة إصابتها بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة دانا حمدان على طمأنة محبيها على صحتها، بعد إعلانها عن خبر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت دانا حمدان مقطع فيديو جديد لها، حكت فيه عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، مُضيفة:" تجربة مش ظريفة مش هكدب عليكم، بس أنا دايما بحب أبص على الحاجة الايجابية في اي تجربة في الحياة، قدر الله وماشاء فعل، المهم الحمد لله، الأدوية قوية جدًا، والفيتامينات زينك وسي ودي الأدوية بتهد جامد جدًا، الأعراض االي حسيت بيها تقل في النفس مافيش حرارة مافيش الحاجات دي كلها، بس أنا قولت يمكن عشان أنا بتحرك كتير والدنيا بدات تسقع فأنا جالي برد، بصراحة مكنش في دماغي خالص الكورونا معرفتش انه الكورونا غير لما حاسة الشم والتذوق راحت خالص هنا بدأت احس إن في حاجة مش مظبوطة لازم اعمل التحليل، وبعد كده النتيجة طلعت ايجابية مش برد".

وأعربت دانا حمدان عن سعادتها الكبيرة بسبب الرسائل الكثيرة التي تلقتها من محبيها، مُضيفة :"ميرسي أوي على كل الرسايل اللي بعتوهالي مش عارفة اقولكوا ايه، عاجزة على شكركوا، كل حد بعتلي رسالة فيها كلمة حلوة دعالي دعوة حلوة، كل حد اتمنالي الشفا يا رب متشوفوا حاجة وحشة أبدًا".

وأنها لم تكن تتوقع أن يثير ذلك الخبر قلق متابعيها، مُضيفة :"لما نمت يومها وصحيت كمية الرسايل اللي جتلي مكنتش متخيلاها خالص، حقيقي محبتكم تسوى كتير عندي حطيتوا على كتافي مسئولية إن دايما ابقى عند حسن ظنكم".

وأكدت دانا حمدان على صحة أسرتها، مُضيفة:" لي لي كويسة، وماما كويسة، والحمد لله العيلة كلها بخير، أنا معزولة في البيت لوحدي وباخد ادويتي وبشرب القرنفل والليمون والبرتقال والبروكلي هبتدي اكل توم وبصل، لأنهم بيقوا المناعة بشكل فظيع مافيش حد معايا، بالنسبة للكلاب بتاعتي سألت الدكتور وقالي إن هما لو حاملين حاجة مش هيعدوا حد لإن هما مبيخرجوش برا البيت، بكتيره بينزلوا الجنينة".

وتابعت دانا حمدان قائلة :" أكتر حاجة مضايقاني فقداني لحاسة الشم والتذوق، إحساس إنك مش قادر تشم ولا تدوق احساس غريب بنخليك متعصب بشكل غير طبيعي، مش قادرة اكل ولا أشرب، بس هي جت بفايدة عشان بقالنا كتير بنتكلم في الدايت عملت الكيتو وصيام متقطع سبحان الله اديني خسيت من الكورونا".