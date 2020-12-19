شاهد.. رنا سماحة تتسلم جائزة دير جيست بفستان زفافها: ملحقتش ألبسه فى...

كشفت الفنانة رنا سماحة أنها ارتدت فستان زفافها خلال حضور حفل دير جيست لتسلم جائزة أفضل مطربة شابة لعام 2020، والتى حضرت له بصحبة زوجها الملحن سامر أبو طالب، ويعد هذا الظهور هو الأول لها بعد زواجها منذ أسبوع فقط، ونشرت فيديو من لحظة تسلمها الجائزة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"الجايزه اللى أجلت عشانها شهر العسل بتاعى".

وتابعت: "فخورة بالجايزه اللى باخدها بعد أول ألبوماتي اللي طلع بعد تعب ومجهود كبير.. الجايزه دي منكم وعشان كده هي غالية على قلبي وخصوصًا إنها من مهرجان شفاف ونزيه.. شكراً لثقتكم الغاليه وتصويتكم ليا يا غاليين.. أفضل مطربة شابة فى الشرق الأوسط لعام 2020".

وأضافت: "شكر خاص لوش السعد جوزي وروح قلبي اللي دايماً ساندني وفى ضهري وداعم ليا.. بحبك.. وطبعاً عايزه أبارك لكل النجوم والمبدعين المكرمين النهاردة.. وايوه الفستان ده هو فستان فرحي اللي كان مفروض ألبسه لوك تاني وملحقتش ألبسه في الفرح فلبسته في فرحي التاني النهارده".

وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور توزيع الجوائز منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات، وحضر أيضا الفنان والمنتج عماد زيادة.