بعد تكريمه من احتفالية ٥٠ سنة فن.. فادي خفاجة يوجه رسالة مليئة بالحب لمحمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان فادي خفاجة على توجيه رسالة شكر للفنان القدير محمد صبحي، بعدما قام بتكريمه أمس في احتفاليه ٥٠ سنة فن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر فادي خفاجة صورة له، وعليها قائلاً :"تكريمي أمس من أبويا وأستاذي محمد صبحي، في احتفالية ٥٠ سنه فن، ألف شكر لحضرتك يا أستاذ، اتعلمنا منك كتير ويارب نبقي قد المسئوليه ديه يافنان ياعظيم وإنسان أعظم".

وفي سياق آخر، شارك فادي خفاجة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"الاختيار" ، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ناهد رشدي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، مها نصار، عابد عناني، ضياء عبد الخالق.