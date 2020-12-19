فن ومشاهير

سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بإطلالتها العفوية

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة سلمى أبو ضيف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها ظهرت فيه بإطلالة عفوية حيث اعتمدت على ابتسامتها، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن سلمى أبو ضيف عرض لها حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.

https://www.instagram.com/p/CI-Y8Tbhxt8/?igshid=ibxei1lngvpk

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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