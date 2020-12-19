نادية الجندي تروج لفيلمها"شبكة الموت".. بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نادية الجندي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الخاص بفيلمها "شبكة الموت"، وعلقت قائلة" شبكة الموت انهاردة على روتانا".

جدير بالذكر انه اخر اعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف.