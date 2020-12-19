ريهام عبدالغفور تحتفل بتكريمها من دير جيست كأفضل ممثلة عن حكاية "ربع قيراط"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور بتكريمها من دير جيست أمس عن دورها في حكاية "ربع قيراط" ضمن حكايات مسلسل "الا انا".

ونشرت ريهام صورة لها عبر حسابها بإنستجرام ، وأرفقت تعليقاً وكتبت : شكراً دير جيست علي الجايزة العزيزة على قلبي جداً خصوصاً أنها على دور حبيته جداً جداً "ربع قيراط".

وتباينت الكثير من التعليقات من الجمهور مهنئينها ومن أبرزها تعليق الفنان مصطفي درويش وقال : مبروك يا حبيبتي ألف ألف مبروك.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الدرامية مشاركتها في حكاية "ربع قيراط"، التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهو بطولة مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، محمد الصاوي، نادية رشاد، سناء يوسف، ومن تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن.

